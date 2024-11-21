الموسيقى تتحدى الحـ ـرب.. سيمفونية أمل في قلب صيدا

ميرنا وليد - بيروت - رغم ضجيج الحـ ـرب وأصوات المـ ـدافع التي تخنق الأفق، يعلو في صيدا صوت آخر يحمل الأمل، صوت الموسيقى.

في مشهد يجسد صمود لبنان الثقافي، تجمع أساتذة وطلاب الكونسرفتوار الوطني، فرع صيدا، لتقديم رسالة سلام عبر أنغامهم، مؤكدين أن الموسيقى قادرة على تحدي أقسى الظروف.

وتألقت أستاذة البيانو، الدكتورة ميرا زنتوت، برفقة الطالب فارس عبد العال في أداء معزوفة " Adagio F.E. Bach" و"Piano Concerto Nr 20 in D minor" للموسيقار موتسارت، كجزء من تدريبات البيانو كونشرتو وذلك بأداء رائك جاء مقـ ـاومة ثقافية ورمزاً لصمود روح لبنان بوجه العاصفة.

في أجواء مشحونة بالخطر، أثبت هؤلاء الفنانون بمشهدين كهذه، أن لبنان، بمبدعيه وشبابه، سيظل ينشد الأمل ويصنع الجمال حتى في أصعب الأوقات، ويدعُ لاستعادة روح السلام والحرية التي طالما ميزت لبنان عبر التاريخ.

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