شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجّل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2676 دولار أمريكي، بانخفاض 0.01 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1973 يورو بارتفاع 0.07 %. البورصة البريطانية من ناحية أخرى، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجّل المؤشر - الذي يضمّ أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.13 %، ما يعادل 10.30 نقاط، ليصل عند مستوى 8099.02 نقطة.