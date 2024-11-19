شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4228.5 جنيه للبيع، و4205.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3876.25 جنيه للبيع، و3855.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر إلى: 3700 جنيه للبيع، و3680 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3171.5 جنيه للبيع، و3154.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2466.75 جنيه للبيع، و2453.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر إلى: 2114.25 جنيه للبيع، و2102.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 29600 جنيه للبيع، و29440 جنيه للشراء.