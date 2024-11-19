شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني يعلن رصده القط الرملي بمحمية نفود العريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، رصده القط الرملي بمحمية نفود العريق ، وذلك خلال عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية.

وأكد المركز أن هذا يعكس نجاح الجهود لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية.

وفي هذا الصدد ، أفاد المركز عبر حسابه على منصة “إكس” أن هذا المشهد يعد دليلاً على نجاح الجهود المبذولة لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية.