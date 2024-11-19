شكرا لمتابعة خبر عن رئيس جامعة الإمام: السكن الجامعي متهالك ويحتاج إلى ميزانية ضخمة لإعادة تأهيله.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طرح الإعلامي عبدالله المديفر، خلال برنامج في الصورة، تساؤل حول المشكلات التي يواجهها الطلاب في السكن الجامعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ورد الدكتور أحمد العامري رئيس جامعة الإمام على المديفر قائلاً: السكن عمره 40 سنة، وبه أشياء متهالكة وتحتاج إلى صيانة وتعديل وتأسيس، وجزء منه مستغل وجزء غير مستغل .

وأضاف: لدينا جهود لتوفير موارد معينة من أجل ترميم السكن، فهو يحتاج إلى ميزانية كبيرة لأنه يشتمل على أكثر من 80 مبنى، وعندنا تحدي آخر وهو قبول الطلاب من خارج منطقة الرياض، وبالتالي سيحتاجون إلى سكن.