الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية لمحاولتها كسر الحظر المفروض على الملاحة الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون اللهِ تعالى عملية استهداف لسفينة "Anadolu S" في البحرِ الأحمرِ وذلك بعدد من الصواريخ الباليستيةِ والبحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله".

وأضاف: "جاء استهداف السفينة لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشدد على أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".