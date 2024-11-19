الامارات | منتخب الإمارات يفتقد جهود راشد وميلوني في مباراة إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المنتخب الوطني لكرة القدم، ضربة موجعة في مباراة قطر بتأكد غياب أثنين من لاعبيه عن مواجهة إيران المقبلة في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها 20 مارس المقبل.

وسيغيب ماركوس ميلوني وماجد راشد عن المواجهة المقبلة للأبيض في التصفيات بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء في الشوط الأول لمباراة قطر، وهي البطاقة الثانية لهما بعدما حصلا على بطاقتين في مباراة قيرغيزستان في الجولة الماضية.

واضطر مدرب المنتخب الوطني إلى استبدال ماجد راشد مع بداية الشوط الثاني خوفا من حصوله على البطاقة الحمراء، وأشرك مكانه عصام فائز.