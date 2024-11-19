من بينهم الناقد السعودي أحمد العياد.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عن الفائزين بجوائز جيل المستقبل

قائمة الفائزين بجوائز جيل المستقبل

كما جاء الناقد السعودي أحمد العياد ضمن قائمة الفائزين، وهو أحد أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته في الصحف والمجلات المختلفة.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ45

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أعلنفي دورته الـ45، عن الفائزين بـ"جوائز جيل المستقبل" التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر.هدفت تلك الجوائز إلى دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت.وضمت القائمة: المخرج هاني خليفة مخرج فيلم "رحلة 404"، بطولة: منى زكي، الذي مثّل مصر في الأوسكار لعام 2024. والمخرجة نهى عادل مخرجة فيلم "دخل الربيع يضحك"، وهو العمل الأول في مسيرتها الإخراجية، والذي يُعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي.كما ضمت القائمة: الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي شارك في2024، كما تُعرض لها حلقتان من مسلسل "موعد مع الماضي"، من إنتاج نتفليكس، ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي.فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صنّاع الأفلام من جميع أنحاء العالم. وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من: مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادُل الأفكار والتجارِب.تتضمن، ورش عمل، وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق؛ مما يعزز من فرصة المساهمة في نموّ وتطوير مشاريع سينمائية جديدة، ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.يمكنكِ قراءة: المخرجة نهى عادل من القاهرة السينمائي: دخل الربيع يضحك كتبته منذ 3سنوات والمشاركون به مقرّبون ليتستمر فعالياتحتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلماً من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونيتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، 37 عرضاً عالمياً أول، 8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».