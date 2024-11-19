داليا البحيري متزوجة من عمرو سعد وابنهما ياسين السقا في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - اكتملت قائمة أبطال مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بانضمام الفنانة داليا البحيري لأسرة العمل، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث تعاقدت "داليا" على تقديم أحد أدوار البطولة النسائية في العمل، بعد اعتذار أكثر من فنانة عن الدور خلال الأسابيع الماضية.
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مسلسل "سيد الناس" من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي ومن بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، داليا البحيري، خالد الصاوي، محمد شاهين، وفاء عامر، أروى جودة، رنا رئيس، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، عماد زيادة، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. وقد انتهت الشركة المنتجة من بناء الديكور الرئيسي للعمل في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر.
على جانب آخر، تشارك داليا البحيري في مسلسل "بدون مقابل" المتوقف حالياً؛ حيث يتبقى أسبوع تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهده، للعرض خلال الفترة المقبلة. ويتناول بطولات رجال الأمن في إطار اجتماعي تراجيدي. ويشارك به عددٌ من النجوم، منهم: هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، هبة عبدالعزيز. والعمل من إخراج جمال عبدالحميد، وتأليف حسام موسى.
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وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى أشجان، وهي أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، وتُضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض. وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.
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تفاصيل شخصية داليا البحيري في "سيد الناس"علمت «الخليج 365» أن داليا البحيري تجسّد خلال أحداث مسلسل "سيد الناس" في موسم دراما رمضان 2025، شخصية زوجة عمرو سعد، ولديهما ابن، يجسّد دوره الفنان الشاب ياسين السقا -نجل الفنان أحمد السقا- الذي يخوض في هذا العام أول تجربة تمثيل حقيقية، بعد ظهوره كضيف شرف خلال مسلسل "الاختيار 3" بطولة: أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز والذي تم عرضه في رمضان 2023.
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مسلسل "سيد الناس" من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي ومن بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، داليا البحيري، خالد الصاوي، محمد شاهين، وفاء عامر، أروى جودة، رنا رئيس، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، عماد زيادة، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. وقد انتهت الشركة المنتجة من بناء الديكور الرئيسي للعمل في بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر.
"الملك وأنا" مسرحية جديدة بطولة داليا البحيريوكانت داليا البحيري قد تعاقدت على بطولة مسرحية جديدة بعنوان: "الملك وأنا"، من إخراج محسن رزق، ومن المقرر عرضها قريباً على أحد المسارح المصرية. والمسرحية كوميدية استعراضية غنائية، فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان، الذى يستعين بمدرّسة إنجليزية تُدعى "ياسمين" لتعليم أولاده؛ مما يُحدث صداماً بين ثقافة المدرّسة وثقافة أبناء الملك.
على جانب آخر، تشارك داليا البحيري في مسلسل "بدون مقابل" المتوقف حالياً؛ حيث يتبقى أسبوع تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهده، للعرض خلال الفترة المقبلة. ويتناول بطولات رجال الأمن في إطار اجتماعي تراجيدي. ويشارك به عددٌ من النجوم، منهم: هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، هبة عبدالعزيز. والعمل من إخراج جمال عبدالحميد، وتأليف حسام موسى.
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A post shared by Didi Mahmoud (@daliaelbeheri)
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وتجسّد داليا البحيري في أحداث مسلسل "بدون مقابل" شخصية سيدة بسيطة من الإسكندرية تُدعى أشجان، وهي أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية، وتُضطر للسفر إلى القاهرة من أجل علاج ابنها المريض. وخلال وجودها في القاهرة، تواجه العديد من المواقف، وتحدث لها قصة هناك بعدما تلتقي هاني رمزي، وذلك يظهر مع توالي الحلقات.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».