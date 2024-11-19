محاولات لاستغلال اسمي أحمد مكي وأحمد العوضي.. ما القصة؟

رسالة تحذير من مؤلف مسلسل "فهد البطل"





أبطال مسلسل "فهد البطل"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - بالتزامن مع بدء التحضير، وانطلاق تصوير بعض الأعمال، شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، محاولات لاستغلال اسم الثنائيحيث زعم البعض أنهما تابعان لمكاتب "كاستينج" ويبحثون عن وجوه جديدة، مقابل دفع مبلغ مالي مُحدد.وقد حذّر السيناريست، مؤلف مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي، متابعيه وزملاءه من المُمثلين الشباب، بعدم السعي وراء تلك الإعلانات الوهمية؛ مشيراً إلى أحد الإعلانات الذي يبحث صاحبه عن 3 ممثلين شباب، وفتاتين. مؤكداً أنّ هذا الإعلان زائف ولا أساس له من الصحة.وكتب مؤلف مسلسل أحمد العوضي الجديد: "احذروا هذا الشخص، غير صادق وليس له أيّة علاقة بمسلسل فهد البطل؛ لأنه ناس كتير بعتولي نفس البوست. الوحيد اللي مكلف من المخرج بهذه المهمة هو عادل فقط". ليُفاجأ بأنّ ضحايا هذا المنشور أحد متابعيه، الذي وقع صيداً لهذا النصب؛ حيث اكتشف الواقعة بعدما دفع مبلغاً مالياً.

"فهد البطل" يشارك في بطولته بجانب أحمد العوضي، كلٌّ من: ميرنا نور الدين، وأحمد عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وصفاء الطوخي، وأحمد عبد الله محمود، ولوسي، وكارولين عزمي، وحجاج عبد العظيم وغيرهم. والعمل من تأليف محمود حمدان، الذي سبق وتعاون مع العوضي في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "حق عرب".



يمكنك قراءة: أحمد العوضي يتأثر برؤية نور الشريف ويتحدث عن علاقته به

رسالة تحذير من ماندو العدل

قرار حاسم من أشرف زكي

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت نفس الواقعة مع مسلسل أحمد مكي الجديد، فيما حذر مخرج العمل ماندو العدل، بعدم الانجراف وراء تلك المنشورات؛ حيث شارك متابعيه المنشور، الذي يبحث عن ممثلين وممثلات من عمر 17 لـ70 عاماً، وأطفال من 6 إلى 13 عاماً، شرط المظهر الجيد. وسرعان ما حذر ماندو زملاءه، بقوله: "محدش يكلم الراجل ده، أنا مش بعمل casting دلوقتِ، ولما يجي وقت الـcasting هعلن هنا إن شاء الله".وسيُقدمالدراما الشعبية في مسلسله الجديد الذي يخوض به السباق في دراما رمضان 2025؛ ليبتعد تماماً عن الكوميديا التي اعتاد تقديمها على مدار السنوات الماضية من خلال مسلسل الكبير، ووقع الاختيار على اسم عين شمس ليكون اسم العمل الجديد. وسيقوم بكتابته هاني سرحان، ويتولى إخراجه ماندو العدل.وعلى الفور، اتخذ الفنان، نقيب المهن التمثيلية، إجراءً حاسماً تجاه تلك الشركات الوهمية؛ ليُعلن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بشأن الحدّ منها وإنقاذ الباحثين عن فرص، من الوقوع كضحايا لهم، لاسيّما وأن تلك الفترة تشهد التحضيرات للموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله.يمكنكم متابعة: أحمد العوضي وكارولين عزمي ثنائية فنية جديدة من حق عرب إلى فهد البطللمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».