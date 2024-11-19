خيرية أحمد نجحت في الكوميديا أمام إسماعيل ياسين ودعمت سينما الشباب

البداية في المسرح ونجاح كبير بالسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - تعَد الفنانةواحدة من كبار الفنانات في تاريخ السينما والفن المصري والعربي، وقد حققت نجاحاً كبيراً أمام عدد كبير من النجوم والمُخرجين، وقد تميّزت الفنانة خيرية أحمد بشكل خاص في الأداء الكوميدي، من بين قلائل من الفنانات اللواتي نجحن في هذا الأداء التمثيلي؛ لتكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي.وبذكرى وفاتها، والتي توافق اليوم 19 نوفمبر، نستعرض لكم بداياتها الفنية ونجاحها أمام كبار الفنانين والمُخرجين، وأيضاً دعمها للشباب في السينما.وُلدت الفنانةفي 15 أبريل عام 1937، وبدأت مسيرتها الفنية بأداء عدد من الأدوار الصغيرة في الأفلام السينمائية بجانب عملها في المسرح، وقد التحقت بفرقة "المسرح الحر". وفي مطلع الخمسينيات شاركت بالتمثيل في برنامج "ساعة لقلبك"، والذي جمع عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا في العصر الذهبي للفن.وقد حققت الفنانةنجاحاً كبيراً ببرنامج "ساعة لقلبك"، بفضل خفة ظلها وموهبتها الحقيقية في الأداء الكوميدي؛ مما خلق لها حالة من الانتشار لدى الجمهور.وعقب ذلك التحقت بفرقة "ساعة لقلبك" المسرحية وعقب نجاحها الكبير، انضمت لفرقة "إسماعيل ياسين" المسرحية، وقدّمت من خلالها عدداً من المسرحيات؛ لتتنقّل عقب ذلك في عدد من الفرق المسرحية، ومن أبرزها: "فرقة الريحاني، فرقة أمين الهنيدي، فرقة الكوميديا المصرية".وعلى مستوى السينما المصرية، كان للفنانة خيرية أحمد حضورٌ مميز أمام كبار النجوم والمُخرجين؛ حيث شاركت بعدد من الأفلام السينمائية الهامة في تاريخ السينما المصرية، ومن أبرزها: "المهرج الكبير" أمام: يوسف وهبي، فاتن حمامة، "الحموات الفاتنات" أمام إسماعيل ياسين، "أم العروسة" و"أميرة حبي أنا" أمام سعاد حسني، والعديد من الأفلام السينمائية، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

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خيرية أحمد ورحلة من دعم الشباب في السينما

وعلى الرغم من قامتها الفنية الكبيرة وأنها واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، إلا أن الفنانةتعَد من أبرز الفنانات اللواتي دعمن الشباب في خطواتهم السينمائية الأولى، وكانت من أبرز المُشاركين فيما أُطلق عليه: "سينما الشباب" بمطلع الألفية الجديدة.وقد تعاونت مع عدد كبير من الفنانين الشباب، ومن أبرزهم: مصطفى قمر، وسمية الخشاب بفيلم "بحب وأنا كمان". كما تعاونت مع الفنان أحمد حلمي بفيلم "صايع بحر"، والفنان هاني رمزي بفيلم "ظاظا"، والفنان أشرف عبد الباقي بفيلم "على جنب يا أسطى".وعقب مسيرة فنية استمرت لما يتجاوز نصف القرن، قدّمت من خلالها الفنانةما يُقارب الـ300 عمل فني، ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية. رحلت عن عالمنا الفنانةفي مثل هذا اليوم 19 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ74 عاماً. وعلى الرغم من رحيلها إلا أنها ظلت خالدة في قلوب وعقول الجمهور بأعمالها الفنية المميزة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».