نهال عنبر تروي لـ الخليج 365 كواليس نجاتها من الموت بعد حريق منزلها

لم ينتبه أحد من الأسرة للحريق

حسام الحسيني ينجح في إنقاذ عائلته

https://www.instagram.com/p/DCZ9alPqbk5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCZ9alPqbk5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCZ9alPqbk5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - حرَصت الفنانةعلى طمأنة جمهورها بعد وقوع حريق نتيجة ماس كهربائي داخل منزلها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. مؤكدة أنها بحالة صحية جيدة، وليست هناك أيّة خسائر بشرية؛ إذ كانت العناية الإلهية لها دورٌ كبير في ذلك الموقف الصعب.وروت نهال عنبر، لـ«الخليج 365» تفاصيل الحادث الذي تعرّضت له؛ موضحة أنّه وقع خلل في لوحة الكهرباء الموجودة داخل المنزل بشكلٍ مفاجئ، بالتزامن مع ذهاب أفراد الأسرة إلى النوم؛ حيث لم ينتبه أحد إلى الحادث، باستثناء ابنها الفنان والمخرج حسام الحسيني، الذي كان عائداً إلى المنزل في ذلك الوقت، وفوجئ بالنيران. ليُسرع في إنقاذ الموجودين داخل البيت.وتابعت: "حسام نجح في إنقاذ حياتنا، وفصل الكهرباء عن المنزل قبل أنّ يُصيبنا أيّ مكروه". مُشيرة إلى أنّ الكهرباء لازالت مفصولة عن المنزل حتى الآن، ولازالت عمليات الإصلاح والصيانة قائمة، موجهة الشكر إلى الجمهور الذي دعمها وساندها في ذلك الحادث الأليم.وكانت نهال عنبر قد نشرت مطلع الأسبوع الجاري، صورة عبْر حسابها الرسمي على إنستغرام، تجمعها بابنها حسام الحسيني، وولديه؛ مُعلقة عليها بقولها: "أتمنى من الله أن يحفظكم ويرعاكم. أحبابي ابني وأحفادي".

يمكنك قراءة: بعد إعلانها خبر وفاته.. نهال عنبر تعتذر لـ محيي إسماعيل: خطأ غير مقصود

نهال عنبر تترقب طرح فيلم "جبل الحريم"

View this post on Instagram A post shared by Nihal Anbar (@nihalanbar)

وفي سياق آخر، تترقب الفنانةطرح فيلمها الجديد "جبل الحريم" في دُور العرض خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث إنه لازال في اللمسات الأخيرة من مرحلة المونتاج والجرافيك. وهو بطولة عددٍ كبير من الفنانات، أبرزهن: سوسن بدر، وفاء عامر، نسرين أمين، نانسي ‏صلاح، إنجي وجدان، أميرة العايدي، إلهام عبدالبديع. من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.‏وكان مؤلف العمل، قد قال في تصريحات لـ«الخليج 365» خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ ‏المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان. ‏مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل ‏والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن ‏نرى الصورة من زاوية مكتملة".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»