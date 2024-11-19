شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على غزة إلى 43972 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 43972 شهيدًا، ونحو 104008 مصابين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 50 فلسطينيًا وإصابة 110 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

