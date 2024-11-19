شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض توقع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران تتضمن حوافز للسفر والان مع تفاصيل الخبر

وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران، اليوم، فى خطوة تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحقيث التعاون المشترك بينهم.

وقع البروتوكول كلًا من اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وقال اللواء شريف الماوردى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش التوقيع، إنه تم اختيار شركة مصر للطيران لتقوم بدور الناقل الرسمى للهيئة والمشاركة فى كافة الفعاليات الخارجية، موضحا أن الهيئة شاركت فى 140 محفلا دوليا خلال 2024.

وأضاف "الماوردي"، أن شركة مصر للطيران تعتبر الناقل الوطنى ونعتمد عليها فى كافة الانتقالات الخارجية بشكل دائم، مؤكدا أن التوقيع يأتى ضمن مخطط التوسع فى المعارض الدولية مستقبلا.

وأكد رئيس هيئة المعارض، أن الاتفاق يتضمن منح تخفيض بنحو 25% على أسعار تذاكر الطيران لكافة العاملين بالهيئة العاملين والعارضين والشركات التى سوف تشارك فى كافة المعارض الخارجية، وتخصيص مساحة لمصر للطيران فى الأجنحة المصرية بالخارج.

ولفت إلى أن هيئة المعارض شاركت فى مجموعة من المعارض فى الصين وامريكا وفرنسا وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والعديد من الدول، لافتا إلى انه سيتم إضافة شعار مصر للطيران فى جميع المعارض الدولية القادمة، بجانب تخصيص مساحة للشركة لتقديم عروضها الترويجية وبرامجها المتنوعة والتعرف على الخدمات المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريه، بما يخدم الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وتابع أنه سيتم اعتماد مصر للطيران كناقل رسمى أيضآ لكافة الوفود الأجنبية التى تشارك فى المعارض الدولية التى تنظمها الهيئة داخل مصر.

وأوضح رئيس هيئة المعارض، أن صناعة المعارض تعد العامل الرئيسى لتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.

من جهته أشاد عمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بالتعاون مع هيئة المعارض المصرية، إذ ستعمل الشركة على توفير كافة المتطلبات لهيئة المعارض فى انتقال البعثات الخارجية بكافة دول العالم وتيسير إجراءات السفر.

وأوضح "العدوى"، أن الفترة الأخيرة شهدت تطور ملحوظ فى أنشطه الهيئة المصرية بالمعارض الخارجية، ونعمل خلال الفترة المقبلة لتعزيز المشاركة المصرية بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يساهم أيضا فى دعم كافة الفعاليات الاقتصادية الهامة التى تساهم فى دفع حركة الإنتاج والاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة بمصر.