شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات غير مصرفية تشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة 7 الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" فى دورته الـ 28، الذى تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية"، وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.

يأتى اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعًا من وجود التحول الرقمى على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية فى مصر بالقطاع المإلى غير المصرفي، مستهدفة فى ذلك تنفيذ خطط الشمول المإلى والتأمينى والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، فى ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

وفى هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعى الذى بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة فى مزأولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.