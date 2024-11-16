“المربع الجديد” يختتم مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم المربع الجديد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 بصفته الشريك المؤسس للمعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان تحت شعار ” مستقبل الحياة ” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة 11 – 14 نوفمبر, بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري, حيث يعد أحد أكبر المعارض العقارية في العالم, ويجمع أكثر من 400 مشارك، بما في ذلك قادة القطاع العقاري والمستثمرين والخبراء في التنمية الحضرية من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد معرض سيتي سكيب منصة لعرض المشاريع المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة في المشاريع، ويسهم المعرض في عرض وجهة المربع الجديد والتعريف بها والتواصل مع أصحاب المصلحة والمستثمرين الرئيسيين.

وتتماشى أهداف المعرض حول مستقبل الحياة وأهمية الأصول الثابتة وتقنيات تطوير القطاع العقاري، مع أهداف المربع الجديد التي تسعى لإنشاء وجهة نابض بالحياة ومستدامة، يستخدم فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المدينة الذكية.

وتشرف المربع الجديد بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي في جناحه، وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي مايكل دايك وفريق الشركة الذي قدم لهم عرضًا عن مستجدات داون تاون عصري بالعالم.

وشارك الرئيس التنفيذي للمربع الجديد وعدد من فريق الشركة، في جلسات حوارية خلال المعرض، جرى خلالها استعراض كيفية مساهمة الاستثمارات المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وقال مايكل دايك: “كان معرض سيتي سكيب العالمي 2024 فرصة رائعة للتفاعل مع القادة والمستثمرين والشركاء والتعريف بالوجهة, ونعتز بمساهمتنا في تطور الرياض بوصفها مدينة ذات طابع عالمي، وذلك من خلال تقديم نهج مبتكر للحياة الحضرية يتكامل مع التقنية المتقدمة، والاستدامة، والتجارب المجتمعية لإنشاء وجهة نابضة بالحياة”.

وأضاف دايك: “مشاركتنا في معرض سيتي سكيب تُعد مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال بناء وجهة حضرية مبنية على الاستدامة والطاقة المتجددة، وإيجاد وجهة حيوية متعددة الاستخدامات وبنية تحتية مثل الملاعب الرياضية وغيرها ، فيما تسعى المملكة إلى جعل الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، فإن المربع الجديد يتهيأ لأداء دور أساسي في تحقيق هذه الرؤية, وتنسجم هذه الوجهة مع الأهداف الطموحة للمملكة من خلال تفعيل الاستدامة والتقنية المتقدمة ومفاهيم المدن الذكية, ومن المتوقع أن يجذب المربع الجديد المستثمرين العالميين، الذين يتطلعون للمشاركة في سوق العقارات متسارعة النمو في المملكة.

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