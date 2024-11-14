شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع إلى 3560 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس في التعاملات الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4068.5 جنيه للبيع، و4045.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3729.5 جنيه للبيع، و3708.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر، إلى 3560 جنيها للبيع، و3540 جنيها للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، إلى 3051.5 جنيه للبيع، و3034.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2373.25 جنيه للبيع، و2360 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر، 2034.25 جنيه للبيع، و2022.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 28480 جنيها.