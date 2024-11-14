شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 01 يوليو 2024م إلى 30 سبتمبر 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.43%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-23 الموافق 2024-11-25.
وأوضحت أن دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1446، الموافق 21 نوفمبر 2024م، فيما يبدأ صرف الأرباح من 01 ديسمبر 2024م.
ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 23,368,056 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,944,444.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.43%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-05-23 الموافق 2024-11-25.
وأوضحت أن دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق
وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1446، الموافق 21 نوفمبر 2024م، فيما يبدأ صرف الأرباح من 01 ديسمبر 2024م.
ودعا مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.