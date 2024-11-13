شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أم هبوط.. إلى أين يتجه سعر بيتكوين بعد فوز ترامب بالرئاسة؟ والان نبدء بالتفاصيل

ترامب والعملات المشفرة حول ذلك قال يوناس جروس رئيس رابطة اليورو الرقمية وهي منظمة تروج لأنظمة الدفع الرقمية إن ترامب أعلن نفسه "رئيس عمليات التشفير" الذي "سيقود الولايات المتحدة إلى دور رائد في البيتكوين".

أضاف جروس بإن مثل هذه الوعود لم تُقدَّم حتى الآن إلا من قبل رؤساء الدول الأصغر مثل رئيس السلفادور نجيب بوكيلي إلا إنه ليس من المستغرب أن يحتفل مجتمع التشفير بذلك. تراجع ترامب عن موقفه ورغم أن ترامب كان لديه رأي سلبي في السابق بشأن العملة المشفرة إلا أنه تراجع فجأة عن موقفه خلال حملة الانتخابات لعام 2024 ففي مؤتمر كبير حول البيتكوين في ناشفيل على سبيل المثال وعد بالحفاظ على سوق العملات المشفرة غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير وجعل الطاقة أرخص لتعدين العملات المشفرة التي تتطلب الكثير من الطاقة. إنشاء عملات بيتكوين جديدة يتطلب إنشاء عملات بيتكوين جديدة والحفاظ على ما يسمى بشبكة بلوك تشاين التي يتم تسجيل جميع المعاملات عليها قدرًا كبيرًا من الطاقة.

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يرى بيير جورج مدير مركز "بلوكتشاين" في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة أن ارتفاع سعر البيتكوين يرجع في المقام الأول إلى "العوامل الهيكلية التي تضخمت بسبب الانتخابات الأمريكية".

وقال جورج بإن موافقة الجهات التنظيمية للسوق الأمريكية في يناير على ما يسمى بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة نحو البيتكوين جعلت الاستثمار في العملة المشفرة وغيرها من العملات المشفرة أسهل بكثير. السبب الرئيسي لارتفاع بيتكوين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار من خلال شراء الأسهم دون امتلاك البيتكوين بشكل مباشر.

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أشار جورج إلى أنه منذ الموافقة التنظيمية تدفقت مبالغ ضخمة من المال إلى مثل هذه الصناديق المتداولة في البورصة مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين بشكل أساسي مثل أكبر مدير أصول في العالم وهو "بلاك روك" هم من يغذون هذا الارتفاع.

وقال إن عمليات الشراء المباشرة للبيتكوين عبر بورصات العملات المشفرة مثل كوين بيس أو بيت باندا أو كراكن لم تتغير بشكل كبير مؤخرًا.

لكن جوناس جروس يعتقد أن أعلى مستوى تاريخي لعملة البيتكوين يعكس في الأساس المشاعر والثقة على غرار الأصول الأخرى المتداولة وفي حين هيمنت الاحتيالات المالية على عناوين الأخبار فيما يتصل بعملة البيتكوين في الماضي "فقد كانت تحتاج فقط إلى سبب لرفع الروح المعنوية.

وأضاف أن النهج التنظيمي الناعم الذي ينتهجه ترامب تجاه العملات المشفرة "أعاد المشاعر الإيجابية". التخلص من أعداء العملات المشفرة يعد أبرز أعداء البيتكوين في الإدارة الأمريكية، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر وهو من أشد المؤيدين للتنظيم الشامل للعملات المشفرة لذلك، يتوقع بيير جورج أن يحاول ترامب إعادة تنظيم الوكالة التي تشرف على الأسواق المالية الأمريكية لكنه قال إن الرئيس القادم لا يمكنه ببساطة استبدال جينسلر دون إثبات أخطاء محددة.

ويرى جورج أيضًا أن فوز ترامب هو انتصار لجماعة الضغط في صناعة العملات المشفرة. وقال في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك : "في الوقت الحالي، يبدو أن الصناعة اكتسبت نفوذًا على الحكومة والكونجرس الجديد".

وقد أثبت أغنى رجل في العالم أنه من أشد المعجبين بالعملات المشفرة ودونالد ترامب الذي دعم حملته بملايين الدولارات. دور قطاع التشفير في الانتخابات وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أنفقت صناعة العملات المشفرة ما يقرب من 120 مليون دولار لدعم ترامب والمرشحين الجمهوريين مع تخصيص جزء كبير من التمويل لإزاحة رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ والناقد للعملات المشفرة شيرود براون من الحزب الديمقراطي.

وبحسب ما ورد، تم دعم حملة منافس براون الجمهوري بيرني مورينو بتبرعات من الصناعة بلغت حوالي 40 مليون دولار. دخول الصناديق السيادية لقطاع التشفير ولكن جوناس جروس قال :"في رأيي، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تدخل صناديق الثروة السيادية الكبرى هذا المجال وبعد ذلك سنتحدث عن نطاق مختلف تماما".

وأشار إلى أن الأسواق "قد أخذت في الاعتبار وعود ترامب بالفعل" محذرا من أنه "إذا تبين أنه لم يف بوعوده فإن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى بطبيعة الحال".

وفي هذا فإن التنبؤ باستمرار الارتفاع في عهد ترامب "مثل قراءة أوراق الشاي" فمع البيتكوين "يجب أن تستثمر فقط ما أنت مستعد لخسارته بالكامل". الدمام - شريف احمد - سجلت عملة البيتكوين أقدم وأشهر العملات المشفرة أمس الثلاثاء مستوى قياسيا جديدا عند نحو 90 ألف دولار (85780 يورو) حيث بدأ الارتفاع القياسي في الرابع من نوفمبر بعد انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة دبليو الألمانية. والسؤال الآن إلى أي اتجاه ستتجه بيتكوين في رحلتها المقبلة تحت عهد ترامب؟حول ذلك قال يوناس جروس رئيس رابطة اليورو الرقمية وهي منظمة تروج لأنظمة الدفع الرقمية إن ترامب أعلن نفسه "رئيس عمليات التشفير" الذي "سيقود الولايات المتحدة إلى دور رائد في البيتكوين".أضاف جروس بإن مثل هذه الوعود لم تُقدَّم حتى الآن إلا من قبل رؤساء الدول الأصغر مثل رئيس السلفادور نجيب بوكيلي إلا إنه ليس من المستغرب أن يحتفل مجتمع التشفير بذلك.ورغم أن ترامب كان لديه رأي سلبي في السابق بشأن العملة المشفرة إلا أنه تراجع فجأة عن موقفه خلال حملة الانتخابات لعام 2024 ففي مؤتمر كبير حول البيتكوين في ناشفيل على سبيل المثال وعد بالحفاظ على سوق العملات المشفرة غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير وجعل الطاقة أرخص لتعدين العملات المشفرة التي تتطلب الكثير من الطاقة.يتطلب إنشاء عملات بيتكوين جديدة والحفاظ على ما يسمى بشبكة بلوك تشاين التي يتم تسجيل جميع المعاملات عليها قدرًا كبيرًا من الطاقة.اقرأ أيضاً: بعد صعودها القياسي.. بلوغ بيتكوين 100 ألف دولار لم يعد مستبعداًيرى بيير جورج مدير مركز "بلوكتشاين" في كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة أن ارتفاع سعر البيتكوين يرجع في المقام الأول إلى "العوامل الهيكلية التي تضخمت بسبب الانتخابات الأمريكية".وقال جورج بإن موافقة الجهات التنظيمية للسوق الأمريكية في يناير على ما يسمى بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة نحو البيتكوين جعلت الاستثمار في العملة المشفرة وغيرها من العملات المشفرة أسهل بكثير.من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار من خلال شراء الأسهم دون امتلاك البيتكوين بشكل مباشر.اقرأ أيضاً: للمرة الأولى.. سعر بيتكوين يتخطى 80 ألف دولارأشار جورج إلى أنه منذ الموافقة التنظيمية تدفقت مبالغ ضخمة من المال إلى مثل هذه الصناديق المتداولة في البورصة مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين بشكل أساسي مثل أكبر مدير أصول في العالم وهو "بلاك روك" هم من يغذون هذا الارتفاع.وقال إن عمليات الشراء المباشرة للبيتكوين عبر بورصات العملات المشفرة مثل كوين بيس أو بيت باندا أو كراكن لم تتغير بشكل كبير مؤخرًا.لكن جوناس جروس يعتقد أن أعلى مستوى تاريخي لعملة البيتكوين يعكس في الأساس المشاعر والثقة على غرار الأصول الأخرى المتداولة وفي حين هيمنت الاحتيالات المالية على عناوين الأخبار فيما يتصل بعملة البيتكوين في الماضي "فقد كانت تحتاج فقط إلى سبب لرفع الروح المعنوية.وأضاف أن النهج التنظيمي الناعم الذي ينتهجه ترامب تجاه العملات المشفرة "أعاد المشاعر الإيجابية".يعد أبرز أعداء البيتكوين في الإدارة الأمريكية، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر وهو من أشد المؤيدين للتنظيم الشامل للعملات المشفرة لذلك، يتوقع بيير جورج أن يحاول ترامب إعادة تنظيم الوكالة التي تشرف على الأسواق المالية الأمريكية لكنه قال إن الرئيس القادم لا يمكنه ببساطة استبدال جينسلر دون إثبات أخطاء محددة.ويرى جورج أيضًا أن فوز ترامب هو انتصار لجماعة الضغط في صناعة العملات المشفرة. وقال في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك : "في الوقت الحالي، يبدو أن الصناعة اكتسبت نفوذًا على الحكومة والكونجرس الجديد".وقد أثبت أغنى رجل في العالم أنه من أشد المعجبين بالعملات المشفرة ودونالد ترامب الذي دعم حملته بملايين الدولارات.وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أنفقت صناعة العملات المشفرة ما يقرب من 120 مليون دولار لدعم ترامب والمرشحين الجمهوريين مع تخصيص جزء كبير من التمويل لإزاحة رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ والناقد للعملات المشفرة شيرود براون من الحزب الديمقراطي.وبحسب ما ورد، تم دعم حملة منافس براون الجمهوري بيرني مورينو بتبرعات من الصناعة بلغت حوالي 40 مليون دولار.ولكن جوناس جروس قال :"في رأيي، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تدخل صناديق الثروة السيادية الكبرى هذا المجال وبعد ذلك سنتحدث عن نطاق مختلف تماما".وأشار إلى أن الأسواق "قد أخذت في الاعتبار وعود ترامب بالفعل" محذرا من أنه "إذا تبين أنه لم يف بوعوده فإن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى بطبيعة الحال".وفي هذا فإن التنبؤ باستمرار الارتفاع في عهد ترامب "مثل قراءة أوراق الشاي" فمع البيتكوين "يجب أن تستثمر فقط ما أنت مستعد لخسارته بالكامل".