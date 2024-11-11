شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «نماء للكيماويات» إلى 48 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الخسائر هوزيادة الإيرادات، إضافة إلى أن الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتضمنت الأسباب الزيادة في الإيرادات الأخرى إذ تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعار المواد الخام.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب الزيادة في الكميات وارتفاع أسعار الشحن، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين وارتفاع الاستهلاك.

وأفادت بأن السبب الرئيسي للزيادة في صافي الخسارة هو الزيادة في تكاليف التمويل، بينما في الربع الثاني هو عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.

ولفتت إلى أن الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وذكرت أن الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب ارتفاع أسعار الشحن وبالرغم من انخفاض كمية المبيعات.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة رسوم الترخيص ببرنامج الشركة إس .إيه. بي ورسوم التدقيق.

ويعود السبب الرئيسي إلى الانخفاض صافي الخسارة هو عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.

وتعود الزيادة في تكلفة التمويل لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

ووفقا للبيان تعود الزيادة في الإيرادات الأخرى لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي. الدمام - شريف احمد - انخفضت خسائر شركة نماء للكيماويات في الربع الثالث من 2024 بنسبة 3.6% إلى 48 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 49.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب الزيادة كمية المبيعات.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين.ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الخسائر هوزيادة الإيرادات، إضافة إلى أن الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.وتضمنت الأسباب الزيادة في الإيرادات الأخرى إذ تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.ويعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعار المواد الخام.وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب الزيادة في الكميات وارتفاع أسعار الشحن، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة تكاليف الموظفين وارتفاع الاستهلاك.وأفادت بأن السبب الرئيسي للزيادة في صافي الخسارة هو الزيادة في تكاليف التمويل، بينما في الربع الثاني هو عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.ولفتت إلى أن الزيادة في تكلفة التمويل تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.وذكرت أن الزيادة في الإيرادات الأخرى تعود لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض تكلفة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق بسبب ارتفاع أسعار الشحن وبالرغم من انخفاض كمية المبيعات.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية نتيجة لزيادة رسوم الترخيص ببرنامج الشركة إس .إيه. بي ورسوم التدقيق.ويعود السبب الرئيسي إلى الانخفاض صافي الخسارة هو عكس انخفاض قيمة المصانع والآلات والمعدات.وتعود الزيادة في تكلفة التمويل لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بمعدل الفائدة الفعلي على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.ووفقا للبيان تعود الزيادة في الإيرادات الأخرى لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الخاص بإطفاء منح قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي.