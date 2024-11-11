شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «الفخارية» إلى 57.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وزيادة تكلفة المبيعات وتكوين الشركة لمخصص انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 1474% إلى 57.3 مليون ريال، مقارنة بـ3.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بالإضافة إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تكوين الشركة لمخصص انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وزيادة تكلفة المبيعات وتكوين الشركة لمخصص انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 48.7 مليون ريال.