شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» تتحول للربحية بـ17 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغ الدخل الشامل خلال الربع الحالي مبلغ 16 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 69 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ 123%.

وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 17 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 32 مليون ريال في الربع السابق من العام الحالي مسجلة انخفاضا بلغ 47%.

ويعزي السبب في الانخفاض إلى الانخفاض في الربح المجمل 12%، والارتفاع في المصاريف التشغيلية التي أسهمت في انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 18% بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف التمويلية مما أدى إلى الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 122 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 27 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلة ارتفاعا بلغ 352%.

ويعزي السبب في الارتفاع إلى أن الشركة سجلت ربحا بلغ 77 مليون ريال عائدا من بيع بعض أسهم الشركة في شركة إدارات وتقييم وحدات مركز البيانات بالقيمة السوقية بالإضافة إلى أن الشركة خلال الفترة السابقة من العام الماضي تكبدت مخصص الخسائر المتوقعة في قيمة موجودات العقود و الذمم المدينة التجارية والتي ليست مكونة خلال هذه الفترة بنفس القيمة. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ17 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تحولت الشركة للربحية، بسبب الارتفاع في مجمل الربح في بعض قطاعات الأعمال بالشركة.وبلغ الدخل الشامل خلال الربع الحالي مبلغ 16 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 69 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ 123%.وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 17 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بـ 32 مليون ريال في الربع السابق من العام الحالي مسجلة انخفاضا بلغ 47%.ويعزي السبب في الانخفاض إلى الانخفاض في الربح المجمل 12%، والارتفاع في المصاريف التشغيلية التي أسهمت في انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 18% بالإضافة إلى الزيادة في المصاريف التمويلية مما أدى إلى الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.وسجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي ربح بلغ 122 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 27 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلة ارتفاعا بلغ 352%.ويعزي السبب في الارتفاع إلى أن الشركة سجلت ربحا بلغ 77 مليون ريال عائدا من بيع بعض أسهم الشركة في شركة إدارات وتقييم وحدات مركز البيانات بالقيمة السوقية بالإضافة إلى أن الشركة خلال الفترة السابقة من العام الماضي تكبدت مخصص الخسائر المتوقعة في قيمة موجودات العقود و الذمم المدينة التجارية والتي ليست مكونة خلال هذه الفترة بنفس القيمة.