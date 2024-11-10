شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا» الفائز الأكبر من فوز ترامب بعد تجاوز قيمتها تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت القيمة السوقية لشركة "تسلا" تريليون دولار لأول مرة منذ أوائل عام 2022 حيث تتمتع شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يقودها أغنى رجل في العالم إيلون ماسك بارتفاع كبير بعد حصول دونالد ترامب المدعوم من ماسك على فترة رئاسية ثانية، وفق ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية. ارتفاع قيمة تسلا ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 8% ما دفع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية إلى تجاوز تريليون دولار.

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زادت أسهم الشركة بنحو 29% الأسبوع الماضي بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح المستثمرون متفائلين بعودة ترامب والتي قد تفيد شركة تسلا. ثروة ماسك بعد صعود تسلا تجاوزت ثروة ماسك الصافية 300 مليار دولار يوم الجمعة لأول مرة منذ أكثر من عامين. وأصبح الرجل البالغ من العمر 53 عامًا أكثر ثراءً بنحو 13 مليار دولار يوم الجمعة خلال ارتفاع أسهم تسلا وهو أكثر ثراءً بمقدار 70 مليار دولار من أقرب منافس له وهو لاري إليسون رئيس مجلس إدارة شركة "أوراكل" والصديق المقرب جدًا لماسك . أكبر مساهم في تسلا يعد ماسك أكبر مساهم في تسلا بحصة 13٪ تبلغ قيمتها حوالي 130 مليار دولار مع حصة أخرى بنسبة 9٪ في الشركة في انتظار استئناف في محكمة ديلاوير بشأن علاوة مكافأة بنسبة 9٪ في خيارات الأسهم.

تظل أسهم تسلا أقل بنحو 25٪ من ذروتها المعدلة عند 415 دولارًا والتي تم تحديدها في أواخر عام 2021 عندما بلغ صافي ثروة ماسك ذروتها عند حوالي 320 مليار دولار.

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بلغت القيمة السوقية لشركة تسلا 807.1 مليار دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء الماضي وقبل ارتفاع الأسبوع الماضي ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات بنحو 1% خلال العام.

لكن الآن ارتفعت أسهم تسلا بنحو 30% منذ بداية العام. توقعات "تسلا" في عهد ترامب حول ذلك، قال دان إيفز المحلل لدى شركة "ويدبوش" للأوراق المالية :"إن إدارة ترامب المحتملة قد تعني تقليل التنظيم لشركة تسلا وغيرها من الشركات حيث تتمتع تسلا بالحجم والنطاق الذي لا مثيل له في صناعة السيارات الكهربائية وقد تمنح هذه الديناميكية ماسك وتسلا ميزة تنافسية واضحة في بيئة غير داعمة للسيارات الكهربائية إلى جانب التعريفات الجمركية الأعلى المحتملة في الصين والتي من شأنها أن تستمر في دفع شركات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص كمثل بي واي دي بعيدًا عن إغراق السوق الأمريكية على مدى السنوات القادمة".

في أحدث تحديث للأرباح أعلنت شركة تسلا عن إيرادات بقيمة 25.18 مليار دولار ودخل صافٍ بقيمة 2.17 مليار دولار في الربع الثالث.