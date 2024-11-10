شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «سينومي سنترز» عن الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.75%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-10 الموافق 2024-11-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المراكز العربية، (سينومي سنترز) أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 178,125,000 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.375 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.75%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-10 الموافق 2024-11-12، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-19 الموافق 2024-11-21.