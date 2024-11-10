شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الجوف الزراعية» إلى 18.64 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويرجع السبب في زيادة صافي الربح للربع الحالي 2024 بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 34 مليون ريال.

وبحسب البيان يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية 2024 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 109 ملايين ريال، بالرغم من وجود أرباح غير مكررة في الربع المماثل من العام السابق بمبلع 3 ملايين ريال تقريباً. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الجوف للتنمية الزراعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 9.9% إلى 18.645 مليون ريال، مقارنة بـ20.716 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع السبب في انخفاض صافي الربح للربع الحالي 2024 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2023 إلى انخفاض المبيعات الزراعية نتيجة تأخر مبيعات القمح، وكذلك وجود أرباح غير مكررة في الربع المماثل من العام السابق بمبلع 3 ملايين ريال تقريباً.ويرجع السبب في زيادة صافي الربح للربع الحالي 2024 بالمقارنة مع الربع السابق من عام 2024 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 34 مليون ريال.وبحسب البيان يرجع السبب في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية 2024 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023 إلى زيادة المبيعات بمبلغ 109 ملايين ريال، بالرغم من وجود أرباح غير مكررة في الربع المماثل من العام السابق بمبلع 3 ملايين ريال تقريباً.