شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «دله الصحية» إلى 126.15 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دله للخدمات الصحية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 27.6% إلى 126.155 مليون ريال، مقارنة بـ98.873 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أدى ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع ربح السهم ليبلغ 1.29 ريال / سهم مقارنة بـ 1.01 ريال/ سهم للربع المماثل من العام السابق.
ويرجع ارتفاع الربح إلى زيادة الايرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 15% ليبلغ 323 مليون ريال مقارنة بـ 281 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 42 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 7 ملايين ريال خلال الربع، مقابل 3 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي ربح الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12.8% ليصل إلى 126 مليون ريال، مقابل 112 مليون ريال للربع السابق بزيادة قدرها 14 مليون ريال ، نتيجة زيادة الإيرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 8.5% ليبلغ 323 مليون ريال مقارنة بـ 298 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 25 مليون ريال.
وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة 45% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م ليصل إلى 357 مليون ريال، مقارنة بـ 246 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 111 مليون ريال.
وأدى ذلك إلى زيادة ربح السهم لتبلغ 3.66 ريال / سهم مقارنة بـ 2.53 ريال / سهم للفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى: زيادة الإيرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 16.8% ليبلغ 914 مليون ريال، مقارنة بـ 783 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 131 مليون ريال.
وشملت الأسباب: تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 28 مليون ريال خلال الفترة، مقابل خسارة بلغت 5 ملايين ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أدى ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع ربح السهم ليبلغ 1.29 ريال / سهم مقارنة بـ 1.01 ريال/ سهم للربع المماثل من العام السابق.
ويرجع ارتفاع الربح إلى زيادة الايرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 15% ليبلغ 323 مليون ريال مقارنة بـ 281 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 42 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 7 ملايين ريال خلال الربع، مقابل 3 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.
وارتفع صافي ربح الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 12.8% ليصل إلى 126 مليون ريال، مقابل 112 مليون ريال للربع السابق بزيادة قدرها 14 مليون ريال ، نتيجة زيادة الإيرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 8.5% ليبلغ 323 مليون ريال مقارنة بـ 298 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 25 مليون ريال.
وبحسب البيان ارتفع صافي الربح بنسبة 45% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م ليصل إلى 357 مليون ريال، مقارنة بـ 246 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 111 مليون ريال.
وأدى ذلك إلى زيادة ربح السهم لتبلغ 3.66 ريال / سهم مقارنة بـ 2.53 ريال / سهم للفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى: زيادة الإيرادات والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 16.8% ليبلغ 914 مليون ريال، مقارنة بـ 783 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 131 مليون ريال.
وشملت الأسباب: تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 28 مليون ريال خلال الفترة، مقابل خسارة بلغت 5 ملايين ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.