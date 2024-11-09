“المركزي الروسي” يحدد أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل للفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 97.8335 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 12 كوبيكًا، ليصل إلى 105.451 روبلات، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3 كوبيكات، ليبلغ 13594 روبلاً.

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