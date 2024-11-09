شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 78.3% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.8%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.033 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.022 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.010 مليار جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.84 مليار جنيه، و1.798 مليار جنيه، بنسبة 5%، 4.9%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 31267.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 8245.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11504.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 38821.57 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 8671.28 نقطة.

