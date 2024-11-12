شكرا لقرائتكم خبر عن كيما قصة نجاح للاقتصاد المصرى والتحول من التصفية لأكبر قلعة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان من أهم وأبرز قص نجاح الدول المصرية في إدارة منشاتها الاقتصادية حيث تحولت الشركة من قرار تصفية عام 2004 للتحول إلى قلعة صناعية ليست فى مصر فقط بل فى المنطقة كلها، ففى ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، بتكلفة اجمالية للتطوير بلغت 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

وكشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحقيق مصانع كيما لصادرات من الأسمدة والكيماويات، بلغت نحو 9.4 مليار جنيه خلال عامي 2023 و2024 بجانب توفيرها نحو 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة؛ لتوزيعه على الفلاحين بالسعر المدعم.

ووجه المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، بضرورة التوسع في الصادرات في إطار سياسة الدولة نحو تعظيم العوائد من الصادرات لتصل لنحو 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.



وبجانب ذلك تواصل كيما، بقيادة الكيميائى عبد المجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، أعمال تطوير المصنع القديم وهو مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم ،حيث تم الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/ يوم حامض و665 طن / يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية)، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح..



وسبق توقيع التعاقد مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع، كما وافقت الجمعية العمومية للشركة على عقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المتضمن بزيادة مبلغ التمويل فى حدود 93.6 مليون دولار ومبلغ 7.927 مليار جنيه.