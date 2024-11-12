شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومًا بفوز ترامب.. ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار في تعاملات يوم الاثنين، ليلامس أعلى مستوياته خلال عام، مواصلًا ارتفاع الأسبوع الماضي مدعومًا بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت الثلاثاء الماضي.

وارتفع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار بنسبة 7ر0% تقريبًا مسجلًا أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، إذ يرى المتعاملون أن سياسات ترامب التجارية ستعزز قيمة العملة الخضراء، وتضغط على العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليورو.

كان الين الياباني الأسوأ أداء أمام الدولار مقارنة بباقي عملات الدول المتقدمة الأخرى في تعاملات الاثنين. خفض أسعار الفائدة يأتي ذلك في حين خفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية بعد خفضها بمقدار نصف نقطة في سبتمبر الماضي، متجنبًا الإشارة بوضوح إلى توقيت وحجم التخفيضات التالية.

وأسهمت كل هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

وأكمل الدولار 6 أسابيع متتالية من الارتفاع في ظل البيانات التي تشير إلى نمو قوي للاقتصاد.