شكرا لقرائتكم خبر عن قروض المزارعين قصيرة الأجل تسجل 11.1 مليار جنيه عام 22\23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2022/2023، مجموعة من المؤشرات العامة، ومن أهمها زيادة قيمة القروض قصيرة الأجل لتصل إلى 11.1 مليار جنيه عام 2022/2023، بينما كانت نحو 9.9 مليـار جـنيه عام 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت 12.5٪، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لمنح قروض جديدة موزعة بين وسائل نقل وانتقال وتنمية ريفية.

ورصدت النشرة السنوية أيضا الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد الجمعيات التعاونية الزراعية إلى 5 آلاف و993 جمعية عام 2022/2023، واحتلت الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 4 آلاف و450 جمعيـة بنسـبة 74.3%، تليها الجمعيـات التعاونية للإصلاح الزراعى 761 جمعـيـة بنسبة 12.7%، يليها الجمعـيات التعاونية للأراضي المستصلحة 680 جمعية بنسبة 11.3%، ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 102 جمعية بنسبة 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

أما بالنسبة للقروض الاستثمارية "القصيرة، المتوسطة، الطويلـة الأجل، فقد بلغ إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعيــن والمشروعات الزراعية 16.1 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابـل 22.4 مليار جنيه عام 2021/2022 بانخفاض قدره 28.2٪ موزعة بين القـروض متوسطة الأجل 2 مليـار جنيه عام 2022/2023، كما بلـغ إجمالي القروض طويـلة الأجل 3 مليارات جنيـه عام 2022/2023.