شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أكوا باور» إلى 328 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقابل هذه الانخفاضات جزئيا: ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من عام 2024 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض أرباح التخارج من الأصول والإيرادات الأخرى.

وقابل هذه الانخفاضات جزئياً: ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بالمقارنة مع المماثلة من العام الماضي، فيما يعود ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع أرباح التخارج من الأصول.

وقابل ذلك بشكل جزئي: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع احتساب خسارة الانخفاض في القيمة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أكوا باور في الربع الثالث من 2024 بنسبة 17.55% إلى 328.099 مليون ريال، مقارنة بـ397.940 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.وقابل هذه الانخفاضات جزئيا: ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من عام 2024 بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2024 ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض أرباح التخارج من الأصول والإيرادات الأخرى.وقابل هذه الانخفاضات جزئياً: ارتفاع مجمل الربح وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى.وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بالمقارنة مع المماثلة من العام الماضي، فيما يعود ذلك إلى: ارتفاع مجمل الربح ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة الإيرادات، وارتفاع في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع أرباح التخارج من الأصول.وقابل ذلك بشكل جزئي: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع والمخصص أو الشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع احتساب خسارة الانخفاض في القيمة.