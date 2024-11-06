شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكابلات السعودية» تقفز إلى 17.19 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الكابلات السعودية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 361.7% إلى 17.19 مليون ريال، مقارنة بـ3.72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، رتفعت أرباح الشركة بسبب انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة وبسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بسبب انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة وبسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.

وانخفض صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، متأثرًا بعكس مخصص الزكاة الذي تم احتسابه في العام السابق.