شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الكثيري» إلى 1.56 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع، إذ بلغ صافي الربح للربع الحالي 1.5 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 238 ألف ريال في الربع السابق من العام الحالي.

وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصاريف التمويل، إذ بلغ صافي الربح 2.03 مليون ريال للفترة الحالية من العام 2024م مقارنة بـ صافي ربح 3.26 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام 2023م. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الكثيري القابضة في الربع الثالث من 2024 بنسبة 50% إلى 1.563 مليون ريال، مقارنة بـ1.042 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع، إذ بلغ صافي الربح للربع الحالي 1.5 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 238 ألف ريال في الربع السابق من العام الحالي.وبحسب البيان يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصاريف التمويل، إذ بلغ صافي الربح 2.03 مليون ريال للفترة الحالية من العام 2024م مقارنة بـ صافي ربح 3.26 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام 2023م.