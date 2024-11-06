شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «تالكو» إلى 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بالرغم من زيادة إيرادات النشاط الرئيسي والإيرادات الأخرى وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وانخفاض مصروفات التمويل وانخفاض مصروفات الزكاة.

وبحسب البيان يعود سبب زيادة صافي ارباح الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض نسبة تكلفة الايرادات وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة مصروفات التمويل وزيادة مصروفات الزكاة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في الربع الثالث من 2024 بنسبة 11% إلى 16.77 مليون ريال، مقارنة بـ18.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة وزيادة تكلفة التمويل وزيادة مصروفات الزكاة بالرغم من زيادة إيرادات النشاط الرئيسي والإيرادات الأخرى.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة تكلفة الإيرادات وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بالرغم من زيادة إيرادات النشاط الرئيسي والإيرادات الأخرى وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وانخفاض مصروفات التمويل وانخفاض مصروفات الزكاة.وبحسب البيان يعود سبب زيادة صافي ارباح الفترة الحالية مقارنة مع أرباح الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض نسبة تكلفة الايرادات وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وزيادة مصروفات التمويل وزيادة مصروفات الزكاة.