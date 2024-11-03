شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بشركة فودافون مصر: نفذنا ميكنة مستشفيات 6 جامعات لخدمة 8 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة ڤودافون مصر، إن الشركة تنفذ 3 برامج عمل لميكنة خدمات الرعاية الصحية؛ الأول في مستشفيات 6 محافظات ضمن البرنامج القومي للتأمين الصحي الشامل، لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لحوالي 6-8 ملايين مواطن، والثاني المستشفيات الجامعية، وبدأ بميكنة خدمات مستشفيات جامعة عين شمس، والثالث مستشفيات مصر للطيران، وجاري العمل على تنفيذه لتوفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران والعيادات التابعة لها، كما جاري الإعداد لتوقيع تعاون جديد مع وزارة الصحة والسكان خلال أسبوعين.

وأضاف "الخطيب"، في تصريحات صحفية، على هامش الإعلان عن ميكنة مستشفيات جامعة عين شمس، ظهر اليوم الأحد، أن شركة ڤودافون مصر تنفذ العديد من برامج التحول الرقمي للمشروعات القومية، ومنها تنفيذ مشروع ميكنة خدمات الرعاية الصحية، وسداد مدفوعات الخدمات الحكومية، وميكنة الاختبارات الجامعية، والتوقيع الإلكتروني، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن شركة فودافون تتميز في مجال المشروعات الرقمية بامتلاكها مركزًا للحوسبة السحابية، يتميز بنظام مطور محليًا ومؤمن وفق أعلى المستويات.

وعدد محمود الخطيب، العوائد المتوقعة من ميكنة المستشفيات الجامعية، والبالغ عددها 80 مستشفى جامعي، وأبرزها حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال إدارة المستشفيات والمخزون الدوائي، ودخول وخروج المرضى، والتكامل بين أعضاء الفريق الطبي الذين يفحصون المرضى، والتاريخ المرضي للمرضى وكذلك تقييم رحلة المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه بعد تلقي العلاج لتحديد مدى رضائهم عن الخدمة، علاوة على توفير قاعدة بيانات للمرضى يمكن الاستفادة منها في البحث العلمي.