شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات الصناعية التي ارتفع إنتاجها في أغسطس الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية لشهر أغسطس الماضى، عن القطاعات الصناعية التي إرتفع انتاجها خلال تلك الفترة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 518.87 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024، حيث بلغ 375.50 بنسبة ارتفاع قدرها 38.18٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وسجل الرقم القياسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة نحو 122.90 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 115.26 بنسـبة ارتفاع قدرها 6.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفى المقابل بلغ الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية 134.87 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 141.40 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83,36 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيث بلغ 93.43 بنسبة انخفاض قدرها 10,78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واجمالا سجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" نحو 111.44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولـي) مقابل 111,45 خلال شهر يوليو 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.01٪.

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.