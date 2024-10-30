شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3775 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر جرام الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4314.25 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3954.75 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في مصر، 3775 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3235.75 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2516.75 جنيه للبيع، و2510 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، 2157.25 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30200 جنيه.