شكرا لقرائتكم خبر عن 80 يوما تفصل الشركات عن انتهاء مهلة تعديل عقود التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن تبقي 80 يومًا على انتهاء مهلة تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس للشركات، والتي تنتهي في 18 يناير المقبل، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا عن إطلاق خدمة تعديل عقود التأسيس والنظام الأساس، في ضوء المرسوم الملكي رقم م/132 الصادر بتاريخ 1/12/1443هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات القانونية والإدارية للشركات. ودعت جميع الشركات إلى تعديل عقودها للتوافق مع المتطلبات النظامية الجديدة المعتمدة.

مزايا الخدمة الجديدة

أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تنطبق عليها المعايير، الاستفادة من إعفاء تعيين مراجع حسابات، إضافة إلى إعفاء مؤقت من رسوم نشر عقد التأسيس، مما يخفف الأعباء المالية عليها.

وتشمل المزايا أيضًا التحقق الإلكتروني من بيانات العقود للشركات، بما يتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الوصول إلى المعلومات بسهولة وشفافية، إضافة إلى إمكانية تعديل كافة مواد العقود سواء كانت يدوية أو إلكترونية، لتوفير مرونة كبيرة للشركات في إدارة عملياتها القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة امتلاك سجل تجاري ساري، وترخيص استثماري للشركات الأجنبية أو المختلطة، مع الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

