ارتفاع أسعار الذهب إلى 2783.72 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم، مع إقبال المستثمرين على الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا قبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 2783.72 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، ، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2783.96 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، لتصل إلى 2795.60 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة، لتصل إلى 34.25 دولارًا للأوقية، بينما نزل البلاديوم أكثر من اثنين في المئة إلى 1197.75 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بـ 0.3 في المئة مسجلاً 1048.85 دولارًا.

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