شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بـ 16 مليار جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 80.6 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات /صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه. مؤشر إيجي إكس وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 30619.96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.08 % ليصل إلى مستوى 7923.25 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا؛ الذي تراجع بنحو 0.14% ليصل إلى مستوى 11109.72 نقاط.