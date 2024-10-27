“ندلب” يطلق النسخة المحدثة من منصة “دليل” بسبع لغات وبتقنيات الذكاء الاصطناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” حملة جديدة للنسخة المحدثة من منصة دليل للتعريف بدور المنصة وإبراز مميزاتها التقنية والحديثة للمستثمرين والرياديين ورجال الأعمال والمهتمين.

واستعرض البرنامج مميزات المنصة في حملة عنوانها “دليل يدلك”، حيث تقدم المنصة – سبع لغات – تشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لبدء استثماراتهم في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وتضم منصة “دليل” للمستثمرين ورجال الأعمال المعلومات والبيانات المتعلقة بمعلومات السوق السعودي والميزات التنافسية من خلال المعلومات الموثوقة والخرائط التفاعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأخبار الحصرية الخاصة في القطاعات واعدة.

وتأتي المنصة بواجهة مستخدم متكاملة، وتقدم تجربة سلسة للمستخدم، وبتفاعل الروبوت “ريماي” مع زوار المنصة مجيبًا عن جميع المعلومات ذات الصلة ببدء استثمارات وتحقيق رحلة ريادة أعمال متميزة، كما تحتوي المنصة على الخريطة الصناعية وهي أداة تفاعلية تقدم نظرةً شاملة عن مدى جاهزية البنية التحتية والخدمات المساندة في جميع المدن الصناعية، إضافة إلى استعراض المنصات والمرافق اللوجستية في المملكة كافة، وأدوات تفاعلية عبر الذكاء الاصطناعي تقدّم نظرة شاملة على القطاعات الأربعة إلى جانب توجهات كل قطاع والميز التنافسية ومعدلات النمو، وغيرها من البيانات المهمة للمستثمرين إضافةً إلى دليلٍ مفصلٍ بالخطوات والإجراءات الميسرة والمختصرة للحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق بمشاريعهم، والممكنات التي تقدمها الجهات التنفيذية لتمكين المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى واقع وتنمية مشاريعهم واستثماراتهم.

مما يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث أُطلق مطلع عام 2019، ويهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

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