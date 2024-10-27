شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «موبايلي» إلى 829 مليون ريال في الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في الربع الثالث من 2024 بنسبة 58.2% إلى 829 مليون ريال، مقابل 524 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول الة، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.6% ليصل إلى 2,566 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 2,319 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للنمو في الإيرادات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس ضريبة الاستقطاع بقيمة 140 مليون ريال.

وسجلت موبايلي ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 15.4% ليصل إلى 1,846 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 1,600 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة.

وارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليصل إلى نسبة 41.0% في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 38.8% للربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م بنسبة قدرها 38.7% لتصل إلى 960 مليون ريال، بالمقارنة مع 692 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى النمو في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وبحسب البيان ارتفعت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي 2024م بنسبة قدرها 3.1% لتصل إلى 167 مليون ريال بالمقارنة مع 162 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نظرًا لإعادة تقييم عقود التحوط الناتجة عن اتفاقية التمويل التي تمت في الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي 2024م ليصل إلى 29 مليون ريال بالمقارنة مع 48 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وحققت موبايلي صافي ربح قدره 829 مليون ريال للربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 661 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع بلغ 25.4%.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.9% ليصل إلى 2,566 مليون ريال في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 2,378 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس ضريبة الاستقطاع بقيمة 140 مليون ريال.

وزاد الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 11.9% ليصل إلى 1,846 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 1,650 مليون ريال للربع السابق، ويعود ذلك الارتفاع إلى النمو في إيرادات الشركة، بالإضافة إلى كفاءتها في إدارة عملياتها التشغيلية.

وارتفع هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) ليبلغ نسبة 41.0% في الربع الثالث من العام المالي 2024م بالمقارنة مع 37.0% للربع السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م بنسبة 26.5% حيث وصلت إلى 960 مليون ريال بالمقارنة مع أرباح تشغيلية قدرها 759 مليون ريال في الربع السابق.

وارتفعت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام المالي 2024م بنسبة قدرها 28.7% لتصل إلى 167 مليون ريال بالمقارنة مع 130 مليون ريال للربع السابق، نظرًا لإعادة تقييم عقود التحوط الناتجة عن اتفاقية التمويل التي تمت في الربع الأول من العام الحالي.

واستقر مصروف الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث من العام المالي 2024م 29 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 29 مليون ريال للربع السابق.

وحققت موبايلي ارتفاعًا في صافي الربح بنسبة 43.1% خلال الفترة الحالية ليصل إلى 2,127 مليون ريال بالمقارنة مع صافي ربح قدره 1,486 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الآتي:

وبلغ إجمالي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، 7,389 مليون ريال بالمقارنة مع 6,988 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 5.7%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الناتج عن عكس ضريبة الاستقطاع بقيمة 140 مليون ريال.

وسجلت موبايلي ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 8.2% ليصل إلى 5,148 مليون ريال للفترة الحالية بالمقارنة مع 4,758 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة إلى الزيادة في الإيرادات.

وبلغ هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) نسبة 38.1% للفترة الحالية بالمقارنة مع 38.2% للفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للفترة الحالية بنسبة 24.0% لتصل إلى 2,473 مليون ريال ، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 1,994 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للفترة الحالية بنسبة 9.2% لتصل إلى 463 مليون ريال بالمقارنة مع 510 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للانخفاض في محفظة الديون.

وبلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية 93 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 123 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.