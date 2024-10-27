شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم قمة البريكس نمو الصادرات المصرية لدول التجمع؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار الحديث عن تأثيرات قمة بريكس على الاقتصاد، لابد التطرق إلي تأثيرات البريكس على صادرات مصر إلي دول التجمع، خاصة أن القاهرة تمتلك إمكانيات هائلة.

وفي هذا الإطار يقول المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تأتي كخطوة استراتيجية هامة، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني. وأكد الهواري أن انضمام مصر رسميًا لتجمع بريكس يعد نقلة نوعية ستعود بفوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، خاصة قطاع التصدير الذي يُعد من أهم روافد النمو الاقتصادي.

وأوضح الهواري أن تجمع بريكس الذي يضم في عضويته دولًا ذات اقتصادات قوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح فرصًا هائلة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر وهذه الدول، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، وبالأخص الحاصلات الزراعية التي تُعتبر من القطاعات الواعدة ذات القدرة التنافسية العالية.

وأضاف الهواري أن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت واضحة ومعبّرة، حيث ركزت على أهمية التعاون الدولي العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار الهواري إلى أن الرئيس قد أبرز في كلمته رؤية مصر لمستقبل اقتصادي قائم على الشراكة والتعاون مع دول الجنوب، كما دعا إلى تطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لأهمية تعزيز دور مصر في الساحة الدولية من خلال التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى.

واختتم الهواري تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر لبريكس سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وضع الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة. وأضاف أن القطاع الزراعي سيستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة، لا سيما من خلال زيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة داخل التجمع، مما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وأوضح أن المستقبل يبدو واعدًا مع هذا الانضمام، مما يستدعي من جميع القطاعات الاقتصادية العمل بروح الفريق الواحد للاستفادة القصوى من هذه الفرص التي تتيحها عضوية مصر في بريكس.