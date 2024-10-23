منتدى السياسات الصناعية يناقش الإستراتيجية العربية للتكامل الصناعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهدت فعاليات اليوم الأول لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض، جلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى بعنوان “نحو إستراتيجية عربية للتكامل الصناعي”، جمعت عددًا من وزراء الصناعة العرب.

وشارك في الجلسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد بن موسى اليوسف, ومعالي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ومعالي وزيرة الصناعة السودانية، محاسن علي يعقوب إضافة إلى معالي الوكيل المكلف بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي عمر السويدي.

وناقشت الجلسة الدور المحوري لتنسيق السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول العربية، مع التركيز على توحيد الأطر التنظيمية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، كما تطرقت إلى تحديد الأولويات الصناعية المشتركة وفرص التعاون؛ مما يتيح للمشاركين فرصًا فعالة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية في المنطقة.

وسلّطت الضوء على أهمية توحيد اللوائح الصناعية لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التنمية الصناعية، ونظم الابتكار؛ للاستفادة من الموارد الإقليمية وتحسين البنية التحتية، سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال بناء شراكات فعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط