شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول»: الموافقة على إدراج أدوات دين حكومية بـ7.829 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت تداول السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (7,829,560,000) ريـال.
وتتضمن تفاصيل الإدراج:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 823,202,000 ريال ليصل إلى 19,818,386,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 319,502,000 ريال ليصل إلى 20,794,908,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,436,852,000 ريال ليصل إلى 9,980,208,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 2,180,002,000 ريال ليصل إلى 45,610,282,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 3,070,002,000 ريال ليصل إلى 10,909,929,000 ريال.
ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 24/10/2024م.
وتتضمن تفاصيل الإدراج:
1. زيادة في إصدار رقم 10-01-2019 (رمز تداول: 5274) بقيمة 823,202,000 ريال ليصل إلى 19,818,386,000 ريال.
2. زيادة في إصدار رقم 07-04-2024 (رمز تداول: 5343) بقيمة 319,502,000 ريال ليصل إلى 20,794,908,000 ريال.
3. زيادة في إصدار رقم 12-04-2024 (رمز تداول: 5344) بقيمة 1,436,852,000 ريال ليصل إلى 9,980,208,000 ريال.
4. زيادة في إصدار رقم 10-01-2024 (رمز تداول: 5338) بقيمة 2,180,002,000 ريال ليصل إلى 45,610,282,000 ريال.
5. زيادة في إصدار رقم 15-01-2024 (رمز تداول: 5339) بقيمة 3,070,002,000 ريال ليصل إلى 10,909,929,000 ريال.
ونوهت بإدراج الزيادة ابتداءً من يوم الخميس 24/10/2024م.