شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار شاب في البلدان الناشئة والنامية يبلغون سن العمل خلال العقد القادم والان مع تفاصيل الخبر

كشف البنك الدولي ،انه على مدى العقد المقبل، سيصل 1.2 مليار شاب في البلدان الناشئة والنامية إلى سن العمل، ومع ذلك، لن يكون متوفراً حينها سوى 400 مليون فرصة عمل.

لذلك قامت مجموعة البنك الدولي بحسب الموقع الرسمي بإنشاء مجلس استشاري رفيع المستوى معني بالوظائف للتصدي لهذه المشكلة.

وفى هذا الاطار سينظم البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية وتحديدا يوم الأربعاء 23 أكتوبر فعالية متعلقة بهذا الامر، حيث سيتحدث فيها مباشرة رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إلى جانب الرئيسين المشاركين لمجلس الوظائف الرئيسة السابقة لشيلي ميشيل باشيليت والرئيس ثارمان شانموغاراتنام رئيس سنغافورة، وذلك حول أهمية البحث عن الأفكار الجريئة والمبتكرة التي تكفل خلق فرص عمل تحفظ للشباب كرامتهم وتحقق أهدافهم.



ويشهد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام ،وسط حضور عالمى كبير .