شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. استثمارات بـ18 مليار ريال ونمو 30 مشروعًا بمدينة الملك عبد الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيس لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهد السيف.



واطّلع سموّه على أحدث التطورات في قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعية بالمدينة، والتي تضم ميناء الملك عبدالله، ثاني أكبر ميناء لمناولة الحاويات في المملكة بقدرة استيعابية تصل إلى 5 ملايين حاوية قياسية، إضافة إلى الوادي الصناعي المجاور الذي استقطب 120 شركة وطنية وعالمية.

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قطاع صناعات السيارات

كما استعرض سموّه آخر المستجدات في قطاع صناعات السيارات والخدمات اللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تعد الأكبر في السعودية بمساحة تبلغ 60 مليون متر مربع.



وقدّم "السيف" شرحًا مفصلًا حول التطورات الأخيرة، إذ بلغت الاستثمارات 18 مليار ريال، مما أدى إلى نمو غير مسبوق في المدينة. كما استعرض الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع السياحة والترفيه، مع التركيز على تشغيل 30 مشروعًا سياحيًا وترفيهيًا.

المشروعات التنموية في مكة المكرمة

وتطرق العرض إلى المشاريع المتحققة، مثل إيصال الغاز الطبيعي، محطة تحلية المياه، مستشفى الحبيب، مدرسة حكومية للطفولة، أكاديمية السيارات، أكاديمية العالم، وزيادة استيعابية كلية الأمير محمد بن سلمان. ومن المزمع افتتاح منتجع ريكسوس العالمي بحلول الربع الأول من عام 2025، والذي يضم 540 غرفة فندقية و36 فيلا وحديقة مائية.



وتستمر المدينة في تنظيم واستضافة الفعاليات الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية والفنية، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي وترفيهي رائد في المملكة.