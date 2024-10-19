مجموعة stc تختتم مشاركتها في المؤتمر الأوروبي للسعات في لندن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت مجموعة stc مشاركتها في المؤتمر الأوربي للسعات بصفتها الممكن الرقمي للحدث الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن في الفترة 15 – 17 أكتوبر 2024، حيث شاركت المجموعة أحدث الحلول والخدمات التي تقدمها لمزودي خدمات الاتصالات والمشغلين على المستوى الدولي.

وخلال المؤتمر، جرى تكريم مجموعة stc بجائزتين خلال حفل توزيع جوائز المشغّلين العالمي Global Carrier Awards، شملت جائزة “أفضل مزوّد لخدمات الاتصال في الشرق الأوسط”، وجائزة “أفضل فريق مبيعات”، إذ تعكس هذه الجوائز ريادة مجموعة stc في الاتصال والابتكار في قطاع الاتصالات، وترسّخ مكانتها باعتبارها ممكن التحول الرقمي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأبرمت مجموعة stc عددًا من الاتفاقيات خلال المؤتمر، شملت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع “cubic telecom” تهدف إلى تعزيز الاتصال باستخدام منصات إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات وخدمات GSM من stc، مما يمكّن من تقديم حلول متقدمة مثل خدمات السيارات المتصلة، كما أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة “china unicom” بهدف تعزيز خدمات الاتصال في المنطقة وإرساء معايير متقدّمة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء.

وحصلت المجموعة خلال المؤتمر على شهادة الالتزام بمعايير مكافحة الاحتيال للعام 2024 من المنتدى العالمي للقادة في مجال الاتصالات (GLF) الخاص بمدونة السلوك، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بمكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات الدولية.

وخلال المؤتمر، استعرضت مجموعة stc مجموعة واسعة من خدماتها الرقمية المتطورة، مثل خدماتها في مجال إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى قدراتها في مجال الخدمات الصوتية الدولية، وسلطت الضوء على دورها بوابةً إقليمية لحركة البيانات العالمية، انطلاقًا من الموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يتوسّط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأوربي للسعات يجمع مشغلي الشبكات، ومراكز البيانات، ومقدمي الخدمات السحابية، وخدمات تبادل الإنترنت، ومقدمي المحتوى، وشركات الأقمار الصناعية وغيرها، وقد ركّزت نسخة هذا العام على مستقبل شبكات البنية التحتية الرقمية.

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