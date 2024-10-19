شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين تسجل مستوى مرتفع جديد مستهدفة الوصول لـ 70 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة "بيتكوين" الافتراضية للمرة الرابعة في خمسة أيام، حيث يستهدف المضاربون أن تصل إلى 70 ألف دولار مرة أخرى وسط حماسة متزايدة للأصول الرقمية.



وذكرت صحيفة "بيزنيس تايمز" أن قيمة "بتكوين" - التي تعد أكبر عملة مشفرة - ارتفعت بنحو 2.9% لتصل إلى 68 ألفًا 898 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة المستوى الذى وصلت إليه يوم /الأربعاء/ الماضى والذى كان أيضًا أعلى مستوى منذ 29 يوليو الماضى.



وأضاف المستثمرون أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكى حتى الآن خلال الأسبوع الجارى إلى صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة الأمريكية التى تحتفظ ببيتكوين.



وتزيد التوقعات المتزايدة من التفاؤل بأن الإدارة الرئاسية الأمريكية القادمة ستكون أكثر ودية للعملات المشفرة سواء فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الرئاسي الشهر المقبل.



ويقول المحللون أنه لا تزال استطلاعات الرأي متقاربة للغاية، لذا يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر خلال الأسابيع المقبلة.